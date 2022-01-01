صور : عشرات الآلاف يشيّعون جثامين شهداء العدوان الاسرائيلي على نابلس

رام الله / سما /

شيّع عشرات آلاف المواطنين وفي موكب جنائزي حاشد ظهر اليوم الثلاثاء، جثامين 5 شهداء ارتقوا فجر اليوم خلال العدوان على نابلس وتصديهم لقوات الاحتلال.

وحمل المشاركون في التشييع جثامين الشهداء على الأكتاف، وجابوا بهم شوارع نابلس وأدوا صلاة الجنازة عليهم قبل مواراتهم الثرى، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بهذه الجريمة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق مدينة نابلس.

وكانت اعلنت وزارة الصحة استشهاد 6 مواطنين من نابلس ورام الله وهم: وديع الحوح (31 عاما)، وحمدي شرف (35 عاما)، وعلي عنتر (26 عاما)، وحمدي قيم (30 عاما)، ومشعل زاهي بغدادي 27 (عاما) وفي رام الله الفتى قصي التميمي.

وعمّ الإضراب محافظات الضفة؛ تلبية لدعوة حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية حدادا على أرواح الشهداء الستة في نابلس ورام الله، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.