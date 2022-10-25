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صور : ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على نابلس الى خمسة و22 اصابة

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على نابلس الى خمسة و22 اصابة



رام الله / سما /

اعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء في نابلس إلى خمسة وذلك باستشهاد الشاب مشعل زاهي احمد بغدادي 27 سنة متأثراً بإصابته الحرجة فجر اليوم ، فما ارتفعت الإصابات إلى 22 إصابة.

ووفقا لوزارة الصحة فإن شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس فجر اليوم هم:

١- حمدي صبيح رمزي قيم 30 سنة

٢- علي خالد عمر عنتر 26 سنة

٣- حمدي محمد صبري حامد شرف 35 سنة

٤- وديع صبيح حوح 31 سنة

وحاصرت قوات الاحتلال عددا من الشبان في حوش العطعوط بالبلدة القديمة، وسط إطلاق لصواريخ "الأنيرجا" والرصاص، باتجاههم.

وفي تطور لاحق، قصفت قوات الاحتلال مركبة مدنية في منطقة رأس العين، ما اسفر عن استشهاد مواطن وصلت جثته متفحمة الى مستشفى رفيديا.

واقتحمت قوات الاحتلال ا مدينة نابلس من عدة محاور ووقعت اشتباكات مسلحة ومواجهات نجم عنها أربعة شهداء وعشرات الجرحى وصلوا إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

ولفتت مصادر محلية متطابقة إلى انتشار قناصة الاحتلال على أسطح المنازل والمباني المطلة على مركز المدينة وعلى أحياء البلدة القديمة، حيث استهدف جنود الاحتلال بالرصاص الحي أفرادا من قوى الأمن الفلسطيني وأصاب أربعة منهم بجروح.

وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الدخول إلى حارة القريون لنقل المصابين وكان الوضع خطيرا في محيط البلدة القديمة.

واقتحمت قوات الاحتلال نابلس معززة بطائرات مسيرة تقوم باطلاق صواريخ واطلاق نار كثيف من اعلى البلدة القديمة وقوة من الجبل الشمالي وان جميع مداخل البلدة القديمة محاصرة.

ولليوم الرابع عشر، تعيش مدينة نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده الأسبوع الماضي، في عملية نفذها مقاتل في مجموعة "عرين الأسود".

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