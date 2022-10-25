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فتح" تنعى شهداء نابلس ورام الله وتدعو لتصعيد المقاومة وكسر الحصار عن نابلس

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 04:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح" تنعى شهداء نابلس ورام الله وتدعو لتصعيد المقاومة وكسر الحصار عن نابلس



رام الله/سما/

 نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، شهداء نابلس ورام الله، الذين ارتقوا جرّاء العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء.

وأكّدت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ الشعب الفلسطينيّ سيجابه عدوان الاحتلال، وسيدافع عن حقوقه الوطنيّة والتاريخيّة المشروعة، مبينةً أن ما تتعرّض له محافظة نابلس من حصار وعدوان مستمرّين؛ لن يوهن إرادة شعبنا أو صموده أو وحدته، داعيةً إلى تصعيد المقاومة  الشعبية ضد الاحتلال، وكسر الحصار عن شعبنا في محافظة نابلس.

وأضافت حركة "فتح" أنّ الاحتلال الإسرائيليّ يتحمّل مسؤوليّة جرائمه المتواصلة بحقّ أبناء شعبنا، مطالبةً المجتمع الدوليّ بالتدُّخل الفوريّ، ومحاسبة الاحتلال على تلك الجرائم.

واكدت ان عداء شعبنا الوحيد مع الاحتلال الغاصب والقاتل، مشددة على عدم حرف البوصلة والانجرار الى ما يريده الاحتلال من حرف الصراع وتحويله إلى صراع داخلي.

#فتح #نابلس #رام الله

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