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الرئيس يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في نابلس

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في نابلس



رام الله/سما/

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في نابلس.

وأضاف أن الرئيس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس، ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن ارضهم.

ووصف أبو ردينة ما يجري من عدوان على مدينة نابلس بـ"جريمة حرب"، وحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذا العدوان.

وقال: إن خطاب الرئيس في الامم المتحدة كان بمثابة خارطة طريق، وقرارات المجلس المركزي على الطاولة، وعلى اسرائيل التوقف فورا عن جرائمها، ونحمل الادارة الاميركية المسؤولية وعليها التدخل فورا لوقف العدوان وانهاء هذا الاحتلال قبل ان تصبح الامور أخطر بكثير مما تتصور اسرائيل والادارة الأميركية.

وشدد على أننا امام دولة فصل عنصري، وأن المجتمع الدولي وعلى راسة الادارة الأميركية تمارس ازدواجية المعايير لكن شعبنا لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود.

#الرئيس عباس

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