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اكتشاف الأجهزة الأمنية قوة خاصة

3 شهداء وعدة إصابات برصاص الاحتلال في نابلس (فيديو)

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء وعدة إصابات برصاص الاحتلال في نابلس (فيديو)



نابلس/سما/

 استشهد 3 مواطنين، وأصيب 20 على الأقل، بعد منتصف الليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة نابلس.

وبحسب مصادر طبية، فإن من بين الشهداء: علي عنتر، وحمدي شرف.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهيد الثالث وصل من رأس العين بعد قصف مركبة من قبل قوات الاحتلال.

وبحسب شهود عيان، فإن قوة خاصة تسللت إلى أطراف البلدة القديمة، وتم كشفها من قبل مجموعة من المقاومة والأجهزة الأمنية، والاشتباك معها، ما دفع جيش الاحتلال للدخول للمنطقة بعشرات الآليات من أكثر محور وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة.

فيما أشارت مصادر محلية إلى أن هناك 4 إصابات على الأقل من عناصر الأجهزة الأمنية.

ويخوض المقاومون في البلدة القديمة اشتباكات عنيفة وسط انفجارات ضخمة تسمع من حين لآخر.

في غضون ذلك، منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول الى البلة القديمة ونقل العديد من الجرحى الذين سقطوا خلال هذا العدوان على المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن أهالي نابلس تداعوا عبر مكبرات الصوت لنقل الجرحى والدفاع عن مدينتهم، بينما أطلقت مستشفيات نابلس نداءات للتبرع بالدم، حيث احتشد عشرات المواطنين أمام مستشفى رفيديا للتبرع بالدم.

وأكدت مصادر محلية محاصرة قوات الاحتلال لعددٍ من الشبان في حوش العطوط بالبلدة القديمة من المدينة، وسط إطلاق لصواريخ "الأنيرجا" والرصاص.



الشهيدان حمدي شرف وعلي عنتر

     

#نابلس

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