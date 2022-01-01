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الاحتلال يغلق قسم 6 في سجن النقب بزعم وجود فتحة أرضية

الإثنين 24 أكتوبر 2022 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق قسم 6 في سجن النقب بزعم وجود فتحة أرضية



القدس المحتلة/سما/

أفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء يوم الإثنين، بأّن إدارة سجون الاحتلال  أبلغت قيادة الأسرى رسميُا بإغلاق قسم 6 في سجن النقب.

وقال إعلام الأسرى، في تصريحٍ مقتضب: "إنّ إدارة السجون أبلغت قيادة الأسرى رسميُا بإغلاق قسم 6 في سجن النقب، في إطار مزاعمها إجراء عملية ترميم بعد العثور على حفرة أرضية".

وذكر إعلام الأسرى، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ إدارة السجون تواصل عمليات التفتيش في قسمي (5 و 6) بسجن النقب، بحجة وجود فتحة أرضية.


وأشارت إلى أنّ أسرى قسمي (5 و 6) بسجن النقب ينامون على الأرض دون أغطية بعد توزيعهم بشكل تعسفي على باقي الأقسام دون السماح لهم بأخذ حاجياتهم.

#الاحتلال #النقب

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