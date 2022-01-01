غزة: "الشعبية" تنظم جنازة عسكرية للشهيد الكيلاني

غزة/سما/

شارك المئات من انصار الجبهة الشعبية في مسيرة حاشدة ضمت عشرات المقاتلين التابعين لكتائب الشهيد ابو علي مصطفى وفاء للمقاتل تامر الكيلاني احد قادة عرين الاسود بنابلس.

وانطلقت الجنازة العسكرية من ميدان السرايا وسط مدينة غزة الى مفرق الاتصالات غربها وسط شعارات تهتف باسم الشهيد.

وقتل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة مسؤول فرعها في غزة محمود الراس خلال الجنازة العسكرية التي تنظمها الجبهة وفاءً للمقاتل الرفيق تامر الكيلاني أحد قادة "عرين الأسود":"نقف اليوم من شارع الشهداء بغزة فخرًا وإكبارًا وعزة بالشهداء، لنؤكد بأننا شعب واحد ومصير واحد ودماء واحدة... نقف خلف المقاومة ولا نعرف سوى فلسطين قبلة والقدس بوصلة وصدر العدو مكانًا لطلقاتنا".

واكد ان الشهيد تامر الكيلاني اثبت بدمائه الزكية، وأكد أبطال المقاومة وجنرالاتها في شوارع الضفة والقدس، أن طريق المقاومة هو الطريق للوحدة التي يريدها شعبنا والوسيلة لكنس الاحتلال والتحرير والعودة.

وأشار لى ان الاحتلال اليوم يعيش مأزقه الوجودي بفعل الانتفاضة والمقاومة التي أطلقها أبطال عرين الأسود، وما عمليات الاغتيال والحصار والتنكيل إلا محاولة إرهابية للخروج من هذا المأزق الذي يعيشه الاحتلال.



واضاف:" هذا العدو بات يفقد عقله نتاج الخسائر وحالة الاستنزاف والضربات المتلاحقة التي يوجهها أبطال عرين الأسود وكتائب المقاومة المسلحة في الضفة".

واعتبر إن تصاعد المواجهة في الضفة المحتلة يلقي على عاتق مجموعات المقاومة وجماهير شعبنا أعباء هائلة، ويستحدث مهمات على قوانا الوطنية ومؤسساتنا النهوض بها.