فيديو: الاحتلال يعتقل شابا عقب الاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب وسط الخليل

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شابًا عقب الاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب في مدينة الخليل.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى محمد التميمي (29 عاما) عقب الاعتداء عليه بالضرب والاستيلاء على هاتفه، كما اعتدت على والدته (67 عاما) أثناء محاولتها منع اعتقاله من أمام منزلهم في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وقالت عائلة الشاب إنه أثناء توجهه برفقة والدته إلى الصيدلية المحاذية للمنزل لجلب دواء لها، اعتدى عدد من جنود الاحتلال الذين كانوا يعبرون أسواق المدينة عليهما واعتقلوه، فيما نقلت والدته إلى مستشفى الخليل الحكومي.