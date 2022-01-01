  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: الاحتلال يعتقل شابا عقب الاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب وسط الخليل

الإثنين 24 أكتوبر 2022 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الاحتلال يعتقل شابا عقب الاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب وسط الخليل



الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شابًا عقب الاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب في مدينة الخليل.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى محمد التميمي (29 عاما) عقب الاعتداء عليه بالضرب والاستيلاء على هاتفه، كما اعتدت على والدته (67 عاما) أثناء محاولتها منع اعتقاله من أمام منزلهم في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وقالت عائلة الشاب إنه أثناء توجهه برفقة والدته إلى الصيدلية المحاذية للمنزل لجلب دواء لها، اعتدى عدد من جنود الاحتلال الذين كانوا يعبرون أسواق المدينة عليهما واعتقلوه، فيما نقلت والدته إلى مستشفى الخليل الحكومي.

#الاحتلال #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

السعودية توضح السبب الصحي الذي منع سفر ابن سلمان للجزائر لحضور القمة العربية

الحزن يخيم على قطاع غزة بعد وفاة فلسطينيين غرقا قبالة السواحل التونسية (صور وفيديو)

يديعوت: هذا هو الهدف من اغتيال الكيلاني بطريقة جديدة

علماء ألمان يفجرون مفاجأة مدوية عن منشأ "كورونا"!

يديعوت: 5 سيناريوهات متوقعة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة

صورة: مواعيد ونسبة الكسوف في المدن الفلسطينية غدا الثلاثاء

الأخبار الرئيسية

3 شهداء وعدة إصابات برصاص الاحتلال في نابلس (فيديو)

عرين الأسود تصدر بيانا عقب اقتحام الاحتلال نابلس

Screenshot_5

فيديو: بروفيسور إسرائيلي يقترح عقاب الفلسطينيين في النقب.. ومطالبات بفصله من عمله

فيديو: وزيرة الصحة تشيد بـ "عرين الأسود"

123

يديعوت: 5 سيناريوهات متوقعة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية