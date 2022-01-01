"الخارجية" تكشف آخر تطورات فاجعة غرق مركب قبالة سواحل تونس

رام الله/سما/

صرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. احمد الديك ، اليوم الاثنين، أن جهود الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية الشقيقة ما تزال متواصلة للتعرف على مزيد التفاصيل بشأن فاجعة غرق المركب قبالة السواحل التونسية.

وأوضح السفير د. الديك في تصريح صحفي:" أن قائمة مجموعة المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا على الاراضي الليبية تضم 16 مواطنا، منهم مواطنين اثنين من حملة وثيقة السفر السورية وهما معتقلين حاليا لدى السلطات الليبية: مؤمن محمد علي وخالد محمد الأبطح، كما ان مواطنين إثنين من المجموعة إستطاعا الوصول الى الجزائر الشقيقة، وهما: محمد ماهر زغرة ومصطفى محمود بكر من غزة.

وأكد السفير الديك مجددا انه تم التعرف ومن خلال الجهود التي بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى تونس وبالشراكة مع جهاز المخابرات العامة، على 5 جثث تعود لمواطنين فلسطينيين، 3 منهم من ابناء شعبنا في قطاع غزة.

هذا واضاف السفير الديك ان الجهود متواصلة مع السلطات التونسية المختصة لبحث امكانية التعرف على الجثث الاخرى الموجودة لدى الجانب التونسي، وكذلك جاري التواصل والتشاور مع الجهات التونسية المختصة لبحث امكانية نقل جثامين الشهداء الى ذويهم في قطاع غزة، وبالتنسيق ايضا مع سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، وهو الامر الذي يعتمد على قرار السلطات التونسية ووضع الجثامين.