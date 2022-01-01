دبور يبحث مع نائب المفوض العام لـ"الأونروا" أوضاع شعبنا في لبنان

بيروت/سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور مع نائب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ليني ستينسيث، اليوم الإثنين، الأوضاع والقضايا التي تهم أبناء شعبنا في لبنان.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير شؤون "الأونروا" في لبنان بالإنابة منير منة، التأكيد على ضرورة الاستمرار بتقديم الإغاثة والخدمات في كافة المجالات، والتي تخفف من الأعباء المعيشية والحياتية لأبناء شعبنا في لبنان، ومواصلة العمل مع الدول المانحة على حشد الموارد والتمويل للأونروا لتستطيع القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد السفير دبور على تفعيل إعلان طوارئ عاجل من قبل "الأونروا" يختص بدعم وإسناد أبناء شعبنا اللاجئين في لبنان.