الكشف عن تفاصيل ما جرى في سجن النقب الصحراوي

رام الله/سما/

كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن تفاصيل ما جرى في سجن النقب الصحراوي، مساء أمس الأحد، خلال اقتحام قوات من مصلحة السجون لعدة أقسام داخله.

وقال نادي الأسير، إنّه و"خلال عمليات تفتيش واسعة شرعت بها قوات تابعة لإدارة السّجون في قسمي (6، 5) في سجن النقب الصحراوي، ادعت القوات وجود فتحة في حائط إحدى الغرف وهي غرفة رقم (1) في قسم (6)، وعليه اعتبرت الإدارة أنّ هذا الأمر يشكّل خلل أمنيّ".

وتابع "على إثر هذا الادعاء قامت بتفريغ القسمين من جميع الأسرى، وعددهم نحو 240 أسيرًا، وجرى توزيعهم على الأقسام، والغرف في سجن "النقب"، دون السّماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم أو أي من احتياجاتهم الأساسية".



وأضاف "كما وتم التّحقيق مع الأسرى القابعين في الغرفة رقم (1)، وحتى هذه اللحظة ترفض إدارة السّجون إعادة الأسرى إلى غرفهم، أو تزويدهم بمقتنياتهم."

وأوضح نادي الأسير أنّ الأسرى الذين جرى نقلهم اجبروا على النوم على الأرض في بقية الغرف مجردين من الأغطية، علمًا أن درجات الحرارة في الليل في سجن "النقب" منخفضة تحديدًا مع بدء تأثير الأجواء الباردة.