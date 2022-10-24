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كهرباء غزة تصدر تنويهًا للمواطنين بشأن فصل أحد الخطوط

الإثنين 24 أكتوبر 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويهًا للمواطنين بشأن فصل أحد الخطوط



غزة/سما/

أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الإثنين، تنويهًا للمواطنين بشأن فصل أحد الخطوط المغذية لمدينة غزة يوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن أعمال صيانة طارئة على أحد المغذيات الرئيسية شرق مدينة غزة سيتطلب فصل خط الشعف من القاطع الرئيسي يوم غد الثلاثاء الموافق، من الساعة الحادية عشر ظهراً وحتى الواحدة مساء (11:00ص- 13:00م).

ونوهت إلى أنه سيحدث إرباك بسيط على جدول التوزيع في المناطق المغذاة من الخط وهي: " شارع الصحابة – شارع بور سعيد – شارع عمر المختار من السامر حتى السرايا – السدرة – شارع يافا).

#غزة #شركة الكهرباء بغزة

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