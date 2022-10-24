  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة: مواعيد ونسبة الكسوف في المدن الفلسطينية غدا الثلاثاء

الإثنين 24 أكتوبر 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: مواعيد ونسبة الكسوف في المدن الفلسطينية غدا الثلاثاء



رام الله/سما/

 أصدرت الجمعية الفلكية الفلسطينية بعد ظهر اليوم الاثنين مواعيد وذروة ونسبة الكسوف الجزئي للشمس المتوقع يوم غد الثلاثاء في المدن الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يبدأ الكسوف في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر ويستمر حتى الساعة الثالثة والثلث، وتصل نسبة الكسوف في مدينة القدس إلى 33.6%.


وحذرت الجمعية الفلكية الفلسطينية من النظر المباشر إلى الشمس اثناء الكسوف، ونصحت باستخدام الفلاتر الشمسية المعتمدة، والابتعاد عن استخدام الوسائل التقليدية الأخرى كالزجاج المدخن أو النظارات الشمسية العادية أو أفلام أشعة إكس الطبية أو أقراص الحاسب الآلي الممغنطة القديمة وغيرها، لأنها لا تحجب كل الأشعة الضارة بل جزء منها فقط، ولذلك فهي تمثل خطرا جسيما إذ يمكن معها أن تحترق شبكية العين ومما يجعل الأمر خطيرا حقا هو أن شبكية العين لا تستشعر الألم، فلن يشعر الإنسان بحدوث ذلك وقد لا تظهر التأثيرات إلا بعد ساعات من حدوث الضرر.



 



=

الأكثر قراءة اليوم

النخالة: المصالحة مضيعة للوقت ونتوقع هزة كبيرة داخل فتح

"إسرائيل" تعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

يديعوت: هذا هو التهديد الأكبر الذي يواجه "إسرائيل".. "مشكلة تعرض وجودها للخطر"

"الخارجية": التعرف على هوية 4 جثث لمواطنين لقوا مصرعهم غرقاً قبالة السواحل التونسية

سموتريتش: هذا ما سأفعله اذا قررت خوض عملية عسكرية ضد غزة

السعودية توضح السبب الصحي الذي منع سفر ابن سلمان للجزائر لحضور القمة العربية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

-1016474530

"الاغتيالات المركزة".. تحول في السياسة الإسرائيلية لسحق المقاومة

photo_2022-10-24_11-12-43

الحزن يخيم على قطاع غزة بعد وفاة فلسطينيين غرقا قبالة السواحل التونسية (صور وفيديو)

5T8v4

يديعوت: هذا هو الهدف من اغتيال الكيلاني بطريقة جديدة

رئيس "الشاباك" الأسبق: إسرائيل تواجه "ثالث" تهديد وجودي"

عرين

قناة عبرية تزعم : السلطة اعتقلت 10 من عناصر أجهزتها الامنية ونقلتهم إلى سجن أريحا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية