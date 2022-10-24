صورة: مواعيد ونسبة الكسوف في المدن الفلسطينية غدا الثلاثاء

رام الله/سما/

أصدرت الجمعية الفلكية الفلسطينية بعد ظهر اليوم الاثنين مواعيد وذروة ونسبة الكسوف الجزئي للشمس المتوقع يوم غد الثلاثاء في المدن الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يبدأ الكسوف في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر ويستمر حتى الساعة الثالثة والثلث، وتصل نسبة الكسوف في مدينة القدس إلى 33.6%.



وحذرت الجمعية الفلكية الفلسطينية من النظر المباشر إلى الشمس اثناء الكسوف، ونصحت باستخدام الفلاتر الشمسية المعتمدة، والابتعاد عن استخدام الوسائل التقليدية الأخرى كالزجاج المدخن أو النظارات الشمسية العادية أو أفلام أشعة إكس الطبية أو أقراص الحاسب الآلي الممغنطة القديمة وغيرها، لأنها لا تحجب كل الأشعة الضارة بل جزء منها فقط، ولذلك فهي تمثل خطرا جسيما إذ يمكن معها أن تحترق شبكية العين ومما يجعل الأمر خطيرا حقا هو أن شبكية العين لا تستشعر الألم، فلن يشعر الإنسان بحدوث ذلك وقد لا تظهر التأثيرات إلا بعد ساعات من حدوث الضرر.











