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الاحتلال يمنع مزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية الجبعة

الإثنين 24 أكتوبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع مزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية الجبعة



بيت لحم/سما/

 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.  

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال منعت مجموعة من المزارعين من الدخول إلى أرضها لقطف ثمار الزيتون في منطقتي "الخنزير" و"العبهرة" القريبتين من مستوطنة "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين، بحجة عدم حوزتهم على تصاريح خاص تسمح لهم بالدخول للأرض,

يشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه صعدا من اجراءاتهما التعسفية بحق قاطفي الزيتون في مختلف المناطق بالضفة الغربية، تمثل ذلك بالاعتداء ضربا، والاعتقال، وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

#الاحتلال #بيت لحم

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