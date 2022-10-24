  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الجريح محمد أبو صبرة

الإثنين 24 أكتوبر 2022 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الجريح محمد أبو صبرة



رام الله/سما/

حمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الجريح محمد أبو صبره (47 عاما) من نابلس.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن الأسير أبو صبرة تعرض لاعتداء على يد السّجانين حيث يقبع في سجن "عيادة الرملة"، رغم الإصابات البليغة التي يُعاني منها، كما نقلته إدارة السّجون إلى زنازين العزل الإنفراديّ.

وأوضح أنّ الجريح أبو صبرة، واحد من بين 18 أسيرا مريضا وجريحا يقبعون في سجن "الرملة"، وهو معتقل منذ 17 أيار/ مايو 2022، وتعرض لعدة إصابات برصاص الاحتلال في بطنه وساقه اليسرى خلال عملية اعتقاله، وخضع لعدة عمليات جراحية، تم خلالها استئصال أجزاء من الأمعاء، إضافة إلى البنكرياس، وما يزال يُعاني من وضع صحيّ صعب ومأساوي، وهو بحاجة لرعاية صحية حثيثة.

وطالب كافة جهات الاختصاص بالتدخل العاجل من أجل الإطمئنان على وضعه، ومعرفة مصيره بعد الاعتداء الذي تعرض له.

يشار إلى أن إدارة سّجون الاحتلال صعّدت من عمليات العزل الإنفراديّ، سواء كان بقرار من مخابرات الاحتلال، أو كإجراء "عقابيّ"، حيث تُشكّل سياسة العزل الإنفراديّ إحدى أخطر السّياسات الممنهجة التي تُمارسها بحقّ الأسرى والمعتقلين.

#نادي الاسير #محمد أبو صبرة

الأكثر قراءة اليوم

النخالة: المصالحة مضيعة للوقت ونتوقع هزة كبيرة داخل فتح

"إسرائيل" تعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

يديعوت: هذا هو التهديد الأكبر الذي يواجه "إسرائيل".. "مشكلة تعرض وجودها للخطر"

"الخارجية": التعرف على هوية 4 جثث لمواطنين لقوا مصرعهم غرقاً قبالة السواحل التونسية

سموتريتش: هذا ما سأفعله اذا قررت خوض عملية عسكرية ضد غزة

السعودية توضح السبب الصحي الذي منع سفر ابن سلمان للجزائر لحضور القمة العربية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

-1016474530

"الاغتيالات المركزة".. تحول في السياسة الإسرائيلية لسحق المقاومة

photo_2022-10-24_11-12-43

الحزن يخيم على قطاع غزة بعد وفاة فلسطينيين غرقا قبالة السواحل التونسية (صور وفيديو)

5T8v4

يديعوت: هذا هو الهدف من اغتيال الكيلاني بطريقة جديدة

=

صورة: مواعيد ونسبة الكسوف في المدن الفلسطينية غدا الثلاثاء

رئيس "الشاباك" الأسبق: إسرائيل تواجه "ثالث" تهديد وجودي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية