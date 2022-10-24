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نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للمعتقل الإداري معطان

الإثنين 24 أكتوبر 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للمعتقل الإداري معطان



رام الله/سما/

قال نادي الأسير، إنّ الوضع الصحي للمعتقل عبد الباسط معطان (48 عامًا)، من قرية برقة شرق رام الله، والمصاب بسرطان القولون، في تدهور مستمر، جراء استمرار إدارة السّجون في إهماله طبيًا بشكل متعمد.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الاثنين، أنّه ورغم حاجته الماسّة لأخذ أدوية معينة، إلا أنّ إدارة السّجون، ترفض من تاريخ اعتقاله وحتّى اليوم، السماح بإدخالها أو توفيرها، لافتاً إلى أن إدارة سجون الاحتلال قامت بإصدار تقرير طبي للمحكمة يفيد بأن الوضع الصحي له جيد، وهو متعايش مع المرض.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أعادت اعتقال معطان في شهر تموز الماضي، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه بعد أن أمضى ستة شهور رهن الاعتقال الإداريّ، وخلال تلك الفترة لم يتلق العلاج اللازم، وحتى بعد الإفراج عنه لم تتح له هذه الفترة القصيرة من متابعة علاجه كما قرر له الأطباء، كما أنّه كان بحاجة للسفر لمتابعة علاجه، إلا أنّ الاحتلال حرمه مجددًا من فرصة سفره للعلاج.

ويعاني معطان القابع في سجن "عوفر" من الإصابة بسرطان القولون، وهو في حالة صحية تحتاج لرعاية حثيثة، وخضع لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله السابق، جرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتبين لاحقا أنّ الخلايا السرطانية لم تنته، وهناك احتمالية لانتشار المرض.

وحمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير وحياة المعتقل معطان، وكافة المعتقلين المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، خاصّة مع التصاعد الراهن في أعداد الحالات المرضية.

يذكر أن معطان أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.

#نادي الاسير

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