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افتتاح قسم العناية المكثفة لحديثي الولادة في مستشفى الهلال الأحمر

الإثنين 24 أكتوبر 2022 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

افتتحت مؤسسة "التعاون" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، اليوم الاثنين، قسم العناية المكثفة لحديثي الولادة في المستشفى، بعد إعادة تأهيله وتوسعته وتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة، بتبرع من الدكتور إبراهيم جلال ومساهمة ابنته د. شادية جلال.

وحضر الافتتاح مدير دائرة تنمية الموارد في مؤسسة التعاون ناصر العالول، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، والمدير العام للجمعية فرع البيرة اسكندر مجلطون، ومسؤول المشروع عودة أبو نحلة، وأعضاء لجنة المستشفى، بحضور ممثلين عن مؤسسة التعاون وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتضمن المشروع توسعة القسم وإعادة تأهيله وتأثيثه وتوفير بعض الأجهزة الطبية، إضافة إلى تقديم تدريب متخصص في ضبط العدوى، واشتمل التدريب النظري والعملي على تطبيق سياسات مكافحة العدوى حسب بروتوكولات وزارة الصحة الفلسطينية المنبثقة عن منظمة الصحة العالمية WHO.

وأكد العالول أن هذا المشروع يأتي ضمن توجهات مؤسسة التعاون في دعم القطاع الصحي، وسيساهم في تحسين أداء المستشفى ورفع الكفاءة المهنية للطواقم العاملة، من خلال تقديم خدمات نوعية والمساهمة في حل أزمة حاضنات المواليد الجدد في المستشفيات الحكومية وتطبيق بروتوكولات جودة الخدمات الصحية لرعاية الخدج.

وأثنى على العلاقة الإستراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الفلسطيني.

وقدّم شكره للدكتور إبراهيم جلال على دعمه لهذا المشروع ومشاريع أخرى في قطاعي الصحة والتعليم، ومنها مشروع توسعة طابق الولادة ومشروع تأسيس جناح جديد في مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني – البيرة.

بدوره، أكد مجلطون على العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسة التعاون، شاكرا الدكتور ابراهيم جلال وكريمته شادية على تبرعهم السخي لمستشفى الهلال الأحمر البيرة ودعمهم الدائم والمستمر لتطوير المنظومة الصحية للمستشفى.

#مستشفى الهلال الأحمر

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