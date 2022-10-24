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الملحن حلمي بكر يكشف مفاجأة حول تعاطي "شيرين" المخدرات

الإثنين 24 أكتوبر 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملحن حلمي بكر يكشف مفاجأة حول تعاطي "شيرين" المخدرات



وكالات / سما /

تحدث الملحن المصري الكبير حلمي بكر عن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي أثارت الجدل مؤخرا بعد إعلان شقيقها محمد عبدالوهاب تعاطيها للمخدرات.

وقال حلمي بكر، خلال لقائه في برنامج "قعدة ستات": "أنا اللي اقول المطرب هنا بيغني صح، التعاطي يفقد الإنسان أعصابه، أي المقام يهتز، لو غنى هتبقى مصيبة، وكذا حفل لشيرين بلاقي المقام اهتز".

وأضاف بكر: "شيرين في يوم من الأيام كانت عظيمة، وكانت هتبقى أعظم، أنا اللي أقول على عيوبها وهي واقفة على المسرح، وكانت عظيمة في البداية أيام ما طلعت مع تامر حسني".

وتابع: "موضوع مخدرات شيرين كان قبل حسام حبيب، لكن هو أيضا مدان".

#المخدرات #حلمي بكر #شيرين عبد الوهاب #حسام حبيب

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