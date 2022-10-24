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طقس فلسطين.. أجواء باردة وسقوط زخات من الأمطار في معظم المناطق

الإثنين 24 أكتوبر 2022 07:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين.. أجواء باردة وسقوط زخات من الأمطار في معظم المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاثنين 2022/10/24: أن يكون الجو بارد نسبياً خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وفي ساعات والمساء تضعف فرصة الهطول، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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