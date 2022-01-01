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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الأحد 23 أكتوبر 2022 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة



غزة/سما/

 فتحت زوارق حربية إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقذائف صوتية، تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع.

وأضاف أن كثافة النيران أجبرت الصيادين على الانسحاب من البحر حفاظا على حياتهم.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

#الاحتلال #زوارق

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