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الرئيس عباس يشكر نظيره الجزائري

الأحد 23 أكتوبر 2022 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يشكر نظيره الجزائري



رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وشكر الرئيس، نظيره الجزائري على مواقف الجزائر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على الصعد كافة.

وأشاد الرئيس بجهود الشقيقة الجزائر التي أثمرت عن إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية، مشددا على حرص القيادة الفلسطينية على إنجاح الجهود الجزائرية في هذا السياق.

وأكد عباس على أهمية تضافر الجهود العربية لإنجاح القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر، والتي عوّدتنا على هذه المواقف الشجاعة من قضايا العالم والأمتين العربية والإسلامية، بما فيها قضية فلسطين.

بدوره، أشاد الرئيس تبون بجهود الرئيس عباس في إنجاح اجتماع الجزائر للفصائل الفلسطينية، وأن الجزائر ستواصل جهودها للمّ الصف الفلسطيني.

وأكد الرئيس الجزائري على موقف بلاده الثابت والواضح في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

#الرئيس عباس #عبد المجيد تبون

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