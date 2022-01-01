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الرئيس عباس يهنئ جورجيا ميلوني بتكليفها رئيسة لوزراء إيطاليا

الأحد 23 أكتوبر 2022 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهنئ جورجيا ميلوني بتكليفها رئيسة لوزراء إيطاليا



رام الله/سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، جورجيا ميلوني بتكليفها منصب رئيسة لوزراء إيطاليا، وبتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال سيادته، في برقية التهنئة: "يسرنا أن نتقدم لدولتكم، بأحر تهانينا القلبية، بتكليفكم منصبكم رئيسة لوزراء إيطاليا، وبتشكيل الحكومة الجديدة، متمنين لكم التوفيق والنجاح في أداء المهام السامية الموكلة إليكم، وتحقيق ما تصبون والشعب الإيطالي الصديق إليه من أهداف وتطلعات".

وأضاف الرئيس: "إننا نعرب عن اعتزازنا بعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع شعبينا وبلدينا، ونحرص على العمل معكم نحو تطويرها بما يحقق منفعة بلدينا، مثمنين مواقف جمهورية إيطاليا الداعمة لقضايا العدل والحق والسلام، ولقضية شعبنا العادلة الذي يناضل طيلة عقود من أجل استرداد أرضه ونيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال".

وأعرب سيادته عن تمنياته لرئيسة وزراء إيطاليا بالصحة والسعادة، ولجمهورية إيطاليا الصديقة، رئيسا وحكومة وشعبا، بالمزيد من التقدم والرخاء.

#الرئيس عباس #جورجيا ميلوني #ايطاليا

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