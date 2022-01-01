الرئيس عباس يهنئ نظيره الصيني بإعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي

رام الله/سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، رئيس اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، الرئيس شي جينبينغ، بإعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني الصديق.

وقال سيادته، في برقية تهنئة بعثها اليوم الأحد، "يطيب لنا أن نرفع لكم ومن خلالكم للحزب الشيوعي الصيني، ولشعبكم الصديق كافة، أحر تهانينا وأطيب تمنياتنا، بنجاح أعمال المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والذي تمخض عنه تجديد الثقة بإعادة انتخابكم أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني الصديق، وانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي الجدد للحزب؛ راجين لكم مواصلة تحقيق النجاح في أداء مهامكم السامية، وتحقيق أهداف حزبكم من خلال رؤيتكم وإدارتكم الحكيمتين، ليستمر الشعب الصيني بالتنعم بحياة راغدة يسودها الأمن والاستقرار".

​وأشاد الرئيس بإنجازات الصين الكبيرة بقيادة الرئيس جينبينغ الشجاعة، وبمكانتها الرائدة، مؤكدا ثقته أن تشهد الصين المزيد منهما.

وأعرب سيادته عن عميق اعتزازه بالعلاقات الثنائية الوطيدة، والسعي لتعزيزها وتطويرها، وعن تقديره العالي لمواقف الصين المبدئية والثابتة تجاه شعبنا وقضيته العادلة.

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