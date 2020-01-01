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وفد إسرائيلي يطير إلى واشنطن تمهيدا لتوقيع اتفاق "الترسيم "مع لبنان

الأحد 23 أكتوبر 2022 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد إسرائيلي يطير إلى واشنطن تمهيدا لتوقيع اتفاق "الترسيم "مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة عبرية، اليوم الأحد، بأن وفدا إسرائيليا سيطير إلى واشنطن تمهيدا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.


وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأحد، بأن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير إيشيل، سيطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد إسرائيلي بارز لإجراء سلسلة لقاءات واجتماعات تمهيدا لتوقيع الاتفاق مع لبنان والخاص بترسيم الحدود البحرية بينهما.



وأكدت القناة العبرية أن أمير إيشيل سيلتقي خلال زيارته لواشنطن بعدد كبير من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية و"البنتاغون"، وأن الاتفاق مع لبنان سيكون على رأس الملفات التي سيناقشها في واشنطن.


ومن بين الملفات الأخرى التي سيبحثها الوفد الإسرائيلي، التطورات الإقليمية والعالمية وتداعياتها، خاصة التهديد الإيراني المتزايد، والتحديات الأمنية المشتركة التي تواجه الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.


وحسب المعلومات الرسمية اللبنانية، فإن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت إما مساء الأربعاء المقبل أو الخميس الذي يليه، على أن يُسلم الجانب الرسمي اللبناني نسخة عن الخطة الأمريكية مُذيّلة بتوقيع الجانب الأمريكي، ويتم تحديد موعد توقيع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في بلدة الناقورة الحدودية اللبنانية، على الأرجح قبل نهاية هذا الشهر.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موافقة لبنان رسميًا على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي أُعدت بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين بوساطة أمريكية.


وسبق ذلك إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في 11 أكتوبر، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.


وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، عام 2020.


وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل؛ لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر الجاري، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن الجانبان اللبناني والإسرائيلي موافقتهما عليها.

#اسرائيل #واشنطن #ترسيم الحدود البحرية #لبنان

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