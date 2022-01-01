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الاحتلال يستأنف برنامج الزيارة لعائلات أسرى الضفة وغزة

الأحد 23 أكتوبر 2022 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستأنف برنامج الزيارة لعائلات أسرى الضفة وغزة



غزة/سما/

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن استئناف برنامج الزيارة لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة اعتبارا من الأسبوع الجاري، بعد منع استمر 3 أسابيع بذريعة ضرب سجانة في سجن رامون.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي" تباعاً لما وردنا من مصلحة السجون الإسرائيلية، يسعدنا أن نؤكد أن برنامج الزيارات العائلية سيُستأنف للعائلات من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية في 24 أكتوبر 2022، وكذلك للعائلات من غزة اعتباراً من 25 أكتوبر .

ويستثنى من ذلك سجن رامون إذ تظل الزيارات إليه معلقة حتى إشعار آخر.

وأضافت اللجنة أن طواقمها ستتواصل مع العائلات المتأثّرة بمجرد الحصول على التفاصيل النهائية للزيارات.

يذكر أن مصلحة سجون الاحتلال ألغت أوائل الشهر الجاري، جميع زيارات الأسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ذويهم في السجون كافة حتى إشعار آخر؛ بذريعة ما حدث في سجن رامون في الثاني من الشهر الجاري بين عائلة الأسير الطيطي وإحدى السجانات.

وفي الثاني من أكتوبر الجاري، أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الفتاة أسيل الطيطي وهي شقيقة الأسير سبع الطيطي أقدمت على ضرب مجندة بسبب الاستفزازات والتفتيشات المهينة أثناء الزيارة، ما أدى لإصابتها في يدها.

#الاحتلال #اسرى

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