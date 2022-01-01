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"عرين الأسود" تهدد الاحتلال.. والأخير يرفع درجة الاستنفار في القدس

الأحد 23 أكتوبر 2022 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عرين الأسود" تهدد الاحتلال.. والأخير يرفع درجة الاستنفار في القدس



نابلس/سما/

وجهت مجموعة "عرين الأسود"، مساء يوم الأحد، تهديدا للاحتلال "الإسرائيلي"؛ في أعقاب اغتيال الشهيد تامر الكيلاني أحد مقاوميها بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "عرين الأسود" عبر تلغرام: " وبنادق العرين عطشى كصحراء النقب، فترقبوا إنا أمسينا بركاناً من غضب  من فوق الأرض من تحت الأرض تابعونا فإنا نعدُّ لكم حدثاً من لهب. حاصروا كل مكان الآن وأطلقوا لطائراتكم عيونكم أعوانكم العنان". وأضاف البيان: "فويل ثم ويل ثم ويل من حدثٍ أمنيٍ قد إقترب، وويل لكم عندما يغرّد العرين قبل بزوغ الفجر. هذا بيانٌ مقتضب. هذا بيانٌ مقتضب".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأحد إن "قوات الاحتلال رفعت درجة الاستنفار في محيط مدينة القدس  بسبب معلومات أمنية".

وأضافت الصحيفة: "إعلان حالة التأهب واليقظة في القدس إثر معلومات استخبارية عن فلسطيني نشر على الإنترنت نيته تنفيذ هجوم في شارع يافا في المدينة.

من جانبه، قال مراسل إذاعة كان العبرية :إن إنذارا ساخنا ومحددا حول نوايا فلسطيني بتنفيذ هجوم، أسرعت بالجيش إلى رفع حالة التأهب بالقدس".

#عرين الأسود

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