آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غداً الاثنين

غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين 24 أكتوبر.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي ، أن السفر سيكون للحافلة الخامسة، والسادسة حتى الرقم (70) من الكشف رقم (2022/35)، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41).



ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.



ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وأكدت على إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، داعيةً إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأشارت إلى أنه للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

كشف أسماء المسافرين اضغط هنا

كشف جوازات مصرية اضغط هنا