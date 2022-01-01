  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات القادمة: أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

الأحد 23 أكتوبر 2022 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات القادمة: أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية



رام الله/سما/

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، إن طقس فلسطين سيتعرض إلى أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما تشتد غزارتها نهار يوم غد الاثنين.

وأوضحت الأرصاد إن صور الأقمار الصناعية تظهر تطورات لسحب ركامية رعدية شمال سيناء قبالة السواحل الفلسطينية، حيث تزداد فرص هطول الأمطار فوق عدة مناطق متفرقة تدريجيا بعد ساعات ظهر اليوم الأحد.

ونوهت أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


ووفقا للأرصاد الجوية، فإن هذه الليلة سيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا في المناطق الجبلية معتدل في بقية المناطق وتسقط بإذن زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

أما يوم غد الإثنين فيكون الجو بارد نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو .. هكذا اغتال الاحتلال الشهيد تامر الكيلاني ورصد العميل

أسعار صرف العملات

بن باراك يهدد "عرين الأسود"

الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات القادمة: أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

المصادقة على تعيين "هاليفي" رئيسا جديدا للأركان

نتنياهو: إذا انتخبت رئيسا للوزراء سأبحث إمكانية إمداد أوكرانيا بالسلاح

سموتريتش: هذا ما سأفعله اذا قررت خوض عملية عسكرية ضد غزة

الأخبار الرئيسية

12019290202740

يديعوت: هذا هو التهديد الأكبر الذي يواجه "إسرائيل"..

elaosboa91075

قناة عبرية تتساءل: هل تعود إسرائيل لسياسة "الاغتيال الانتقائي"؟

pjimage-4

نتنياهو: بن غفير سيكون وزيرا في حكومتي

"عرين الأسود" تهدد الاحتلال.. والأخير يرفع درجة الاستنفار في القدس

اغتيال-تامر-الكيلاني-696x447

تخوف إسرائيلي من هجوم نوعي رداً على اغتيال الكيلاني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية