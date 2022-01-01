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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

الأحد 23 أكتوبر 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر



القدس المحتلة/سما/

اجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال المواطن محمد جعابيص، إن قوات الاحتلال اجبرته على هدم منزله الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ويقطنه 7 افراد، بحجة البناء بدون ترخيص.

واضاف أن اقدامه على هدم منزله جاء تجنبا لدفع تكاليف باهظة بعد تهديده بدفع مبلغ 400 ألف شيقل في حال هدمته جرافات الاحتلال.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم المنازل في مختلف انحاء القدس المحتلة أو اجبار أصحابها على هدمها تحت نفس الذرائع، في خطوة تستهدف ترحيلهم واجبارهم على مهاجرة المدينة المقدسة ومحيطها لبسط السيطرة والاستيلاء عليها بالكامل ومحو الوجود الفلسطيني منها.

#الاحتلال #جبل المكبر

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