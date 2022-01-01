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الجامعة العربية ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول جرائم الاحتلال

الأحد 23 أكتوبر 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول جرائم الاحتلال



القاهرة/سما/

 رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التقرير يؤكد على واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح له اليوم الأحد، إن التقرير المؤلف من 28 صفحة تحدث عن مخططات وسياسات الاحتلال في تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون يشيرون فيها إلى النية لاستمرار السيطرة الدائمة على الأرض، التي تنتهك القانون الدولي.

وثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جهود لجنة التحقيق الدولية وما توصل إليه تقريرها من نتائج، واعتبرت ما تضمنه التقرير إضافة مهمة لسلسلة المواقف والتقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة وجهات دولية حقوقية توثق جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب والأرض والمقدسات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها من جرائم حرب وتطهير عرقي وفرض نظام الفصل العنصري، والتي توجب الملاحقة والمساءلة أمام جهات العدالة الدولية.

وأكد أبو علي ضرورة مساءلة ومحاكمة قادة ومسؤولي الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على إنصافه لنيل حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.

#الجامعة العربية #الاحتلال #جرائم

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