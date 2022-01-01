دياب يكشف سبب دخوله مجال الغناء وتركه لعب كرة القدم

وكالات / سما /

كشف الفنان دياب، خلال لقائه مع برنامج “أسرار النجوم” مع انجي علي عن سبب دخوله مجال الغناء وتركه لعب كرة القدم.

وقال دياب: "أنا بغني من وأنا عندي 15 سنة وأنا من منطقة شعبية في إمبابة وأهلي ناس شعبيين وكنت أحفظ أغاني الذكر، ولم أكن آخذ الموضوع كموهبة وأريد إثقالها، أنا غنيت عشان مش معايا فلوس".

وأضاف دياب: "أنا أصلا كنت بلعب كرة وبحبها ولكن لم أجد طريقي فيها فابتعدت عنها، ولكن غنيت لكسب الرزق ولم يكن معنا فلوس وظروفنا وحشة".

وتابع: "في أحد الأفراح شخص قدمني لكي أغني والناس أحبوا ما قدمته، ثم توالت الطلبات عليّ في الأفراح، وجاء لي شخص وقال لي سأعطيك 45 جنيها في فرح وسعدت جدا وقتها".

واستكمل :" والرقم كان بالنسبة لي ثروة طائلة، وكل هذه الحاجات أثرت في تكويني، وطبعا فيه أشخاص يريدون التنصل من الماضي ولكن أنا بحب الماضي بتداعي بالأبيض والأسود اللي فيه، لأن هو ما شكلني وصنعني، ودائمًا على اتصال بأصحابي في إمبابة، ولكن التنصل من ماضيك هو قلة ثقة في النفس لأن ماضيك أنت لم تصعنه".

وأكد دياب: "دائما بقول أني شغال عند الناس والناس هي من تصرف علي وتشحن لي التليفون ولولا محبتهم لم أكن سأكون موجودا وهما من يحددوا حجمي وقيمتي وموجود فين على الخريطة في الشغلانة التي أشتغلها".

اختتم: "الناس معندهاش أهواء، والناس هما أصدق ترمومتر وهما يحددوا حجمي وقيمتي من خلال نقدهم الإيجابي أو السلبي".

دياب وانجي علي

وحل الفنان دياب، ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة انجى على، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، في الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة لمدة ساعتين أمس ، حيث تحدث عن أعماله الفنية الجديدة.

وتحدث دياب عن مسلسل "المتهمة" الذي يتم عرضه حالياً، وكشف عن كواليس تصويره والمشاهد الصعبة الذي قام بتجسيدها في العمل، بجانب إعلانه عن العمل الفني الذي يقوم بتحضيره حالياً للمشاركة خلال السباق الرمضاني المقبل.

و"أسرار النجوم" هو برنامج فني يذاع كل خميس في الساعة الثامنة مساءً على "نجوم إف.إم"، من تقديم انجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.