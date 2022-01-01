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فلسطين تشارك في فعاليات اختتام مهرجان أطفال العالم بمصر

الجمعة 21 أكتوبر 2022 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في فعاليات اختتام مهرجان أطفال العالم بمصر



القاهرة/سما/

شاركت دولة فلسطين في فعاليات اختتام مهرجان أطفال العالم في نسخته الثالثة، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظمته الإدارة المركزية لتنمية النشء– الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة المصرية، في الفترة من 15-21 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وشارك في المهرجان 23 دولة من مختلف دول العالم، في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية المناخ.

وحضر حفل الاختتام، الذي أقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية، وزير الشباب والرياضة بمصر أشرف صبحي، ووزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج سها الجندي، ولفيف من قيادات الوزارة وسفراء الدول والفنانين والمثقفين والأدباء، وعن سفارة فلسطين بالقاهرة مسؤولة الإعلام بقسم الشؤون الثقافية سلسبيل بسيسو.

وشارك في المهرجان فرقة الفالوجة الفلسطينية، التي قدمت أغاني وطنية مميزة، وطلائع 23 دولة هي: فلسطين، وأرمينيا، وليتوانيا، ورومانيا، والهند، والأردن، وبلغاريا، وصربيا، وروسيا، وإيطاليا، وسوريا، وسريلانكا، واليونان، واندونيسيا، والسودان، وباكستان، والكاميرون، والعراق، واليابان، وليبيا، وموريشيوس، وبيرو، وإسبانيا"، إضافة لمشاركة الفرق المصرية من محافظات: الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، وشمال سيناء، وأسوان، والمنيا، وجنوب سيناء.

ويهدف المهرجان إلى تقديم رسالة لرفع الوعي بالتغيرات المناخية، ومشاركة الأطفال في الأحداث العالمية، والتواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هوياتهم.

#فلسطين #مهرجان أطفال العالم

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