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تظاهرة في مدينة أتلانتا الأميركية تضامنا مع فلسطين

الجمعة 21 أكتوبر 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة في مدينة أتلانتا الأميركية تضامنا مع فلسطين



واشنطن/سما/

تظاهر العشرات من أنصار الحق الفلسطيني في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ونظم التظاهرة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في جامعة جورجيا، و"منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين" وفرع أتلانتا من الحزب الاشتراكي، ردد المشاركون فيها الهتافات المنددة باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

كما رفع المتظاهرون لافتات تدعم الصمود الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي، وتم توزيع مواد إعلامية على المارة تبين معاناة شعبنا جراء الاحتلال الإسرائيلي.

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#أتلانتا الأمريكية #فلسطين

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