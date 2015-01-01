  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاقتصاد: تراجع ملحوظ على النشاط الاقتصادي في نابلس نتيجة الحصار الإسرائيلي

الخميس 20 أكتوبر 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: تراجع ملحوظ على النشاط الاقتصادي في نابلس نتيجة الحصار الإسرائيلي



رام الله/ سما/

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن تراجعا ملحوظا طرأ على النشاط الاقتصادي في محافظة نابلس، التي تتعرض للحصار منذ 10 أيام، بنسبة تزيد على 60% في الحركة التجارية وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية إلى النصف نتيجة الإغلاق لمداخل المحافظة، وتقييد حرية حركة تنقل المواطنين والبضائع.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن جهودا تبذل بالتنسيق مع القطاع الخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على اقتصاد المحافظة، مبينة أن سياسة العقاب الجماعي والضغط الاقتصادي الذي يمارسه الاحتلال، سيفشل أمام إرادة وصلابة وصمود ابناء شعبنا.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ الشهيد عدي التميمي عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

استشهاد عدي التميمي في عملية إطلاق نار جديدة شرق القدس (صور وفيديو)

ردود أفعال إسرائيلية غاضبة بعد تنفيذ الشهيد عديّ التميمي لعملية جديدة بالقدس

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الاحتلال ينشر تحقيقاته حول عملية "معاليه أدوميم"

بالأسماء .. “الموساد” الإسرائيلي يُصفي 6 من ضباط استخباراته بتهمة الارتباط بإيران

صحيفة تكشف عن خطوة حماس القادمة في دمشق بعد إعادة العلاقات مع النظام السوري

الأخبار الرئيسية

سنقضي على "عرين الأسود".. غانتس يعلق على فشل الوصول للتميمي

b3hR9

شاهد: هذا آخر ما قاله الشهيد عدي التميمي في وصيته المؤثرة

أبو حسنة : الدعم السعودي لـ"الاونروا هام والمملكة قدمت نصف مليار دولار في الفترة ما بين 2015 - 2020

عدي

الاحتلال يفتح تحقيقا للاجابة على الاسئلة الصعبة.. تفاصيل جديدة حول استشهاد "عدي التميمي"

عدي

استخدم نفس المسدس.. أبرز ما تناوله الإعلام العبري حول الشهيد عدي التميمي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية