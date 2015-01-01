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تظاهرة حاشدة بغزة تضامنا مع القدس والضفة

الخميس 20 أكتوبر 2022 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة حاشدة بغزة تضامنا مع القدس والضفة



غزة / سما/

تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الخميس، في ساحة الجندي المجهول بغزة دعما وإسنادا لأهالى الضفة وتنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وصور الشهيد عدي التميمي وشعارات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب.
ووجه المتظاهرون التحية للبطل الشهيد عدي التميمي، مؤكدين على وحدة الساحات.
وقال منذر الحايك الناطق باسم حركة فتح :"نحن اليوم في وقفة تضامنية اسنادية مع أهالي الضفة الغربية والقدس، ومشهد عدي التميمي بالأمس هي رسالة للاحتلال بأن الشباب الثائر مستمر في مقاومته حتى تحقيق كامل أهدافه."
وشدد في مقابلة لـ معا على "أن كل المشاريع الأمنية والاقتصادية والتصفوية ستبوء بالفشل لان الشعب مصمم على انجاز المشروع الوطني المتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، دون ذلك سوف نستمر في النضال حتى تحقيق كامل الأهداف".

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