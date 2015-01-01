غزة: فعاليات تلبي دعوة "الغرفة المشتركة" تقديرًا للشهيد التميمي

غزة/ سما /

نظمت مؤسسات وفعاليات شعبية وفصائل فلسطينية، الخميس، سلسلة من الفعاليات تقديرًا لروح الشهيد عدي التميمي، وتضامنًا مع أهالي الضفة والقدس.

وعند الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا بتوقيت القدس المحتلة، قام مواطنون وشخصيات وقادة فصائل وغيرهم بتأدية التحية العسكرية للشهيد التميمي، تلبيةً لنداء غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في القطاع.

وظهر لأول مرة منذ أسابيع يحيى السنوار قائد حركة "حماس" بغزة، والعاملين في مكتبه وهو يقف تحيةً للشهيد التميمي.

ونظمت فصائل فلسطينية في ساحة الجندي المجهول وقفة تضامنية مع أهالي القدس والضفة الغربية، وتحيةً للشهيد التميمي، حيث أشاد المتحدثون بالوقفة بالشهيد والبطولة التي قام بها بتنفيذه عمليتين متتاليتين في غضون 10 أيام، رغم البحث المستمر عنه خلال هذه الفترة.

ودعا قيادات فصائلية خلال كلمات منفصلة بالوقفة إلى مواصلة الثورة المتصاعدة للمقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاستبسال بالدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات.