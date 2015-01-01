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الأزهر يرحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة للاحتلال

الخميس 20 أكتوبر 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يرحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة للاحتلال



القاهرة / سما /

رحب الأزهر الشريف بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الأزهر في بيان له، اليوم الخميس، أن القدس كانت ولا تزال العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، مشددا على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي إجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكانت أستراليا، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ: "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش فيه الدولة الفلسطينية المستقبلية واسرائيل في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا".

وأضافت، "لن نؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال"، مؤكدة أن القدس "قضية وضع نهائي يجب أن تحل باعتبارها جزءا من أي مفاوضات سلام بين فلسطين وإسرائيل"

وأكدت وونغ أن سفارة أستراليا كانت دائما في تل أبيب وستظل هناك.

#الأزهر الشريف #أستراليا #القدس #الاحتلال

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