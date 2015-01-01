طرق لإعادة بناء علاقة محطمة مع شريك حياتك

وكالات / سما /

5 طرق لإعادة بناء علاقة محطمة بصراحة لا ينبغي العمل على جميع العلاقات المحطمة لأن بعضها سامة للغاية إذا لم تكن شديدة السمية. لكن ، هناك بعض الروابط التي تريد استعادتها ، أشخاص لا تريد أن تخسرهم. لذا ، إذا كنت ترغب في إعادة بناء علاقة معينة مقطوعة ، فإليك 5 طرق يجب أن تجربها حتى لا تندم على أي شيء لاحقًا.

1. ابدأ حوارًا مهذبًا

ابدأ محادثة مع شريكك الذي لا يتحدث كثيرًا. يمكنك دائمًا البدء بكلمة "مرحبًا" بسيطة. إذا قام هذا الشخص بحظرك ، فأرسل بريدًا إلكترونيًا وأخبره بهويتك. اترك الأمر عند هذا الحد وانتظر بضع ساعات أو أيام حتى يستجيبوا لأن العلاقات المقطوعة تستغرق وقتًا.

2. بناء الجسور من جديد

حسنًا ، كان كلاكما على صفحة مختلفة من الحياة وكان لديكم العديد من المشكلات. أسقطها وانظر إلى علاقتك من منظور مختلف. سد الفجوة بينكما وابني جسوراً جديدة. وتجاوز الخلافات ، وتعلم من الأخطاء التي ارتكبتها.

3. عصف ذهني

قم بإشراك الشخص الذي تريد إصلاح علاقتك معه واجعله يعرف أنك تريد إعادة البناء. اجلسوا معًا وابحثوا عن طريقة لسد الفجوة والشقوق. نعم سيكونون هناك ولكن مع مرور الوقت ، حتى القلوب المكسورة تلتئم. اطلب من هذا الشخص الآخر إحضار كل ما يزعجك على الطاولة حتى تتمكن من العمل عليه. قم ببناء خط الحدود لأن هذا أيضًا سبب لانقطاع العلاقات.

4. الاعتذار

إن قول آسف لن يؤلمك أبدًا وإذا اعتذرت عن الألم الذي جعلت شريكك يمر به، فسيكون ذلك بالفعل أساسًا لإعادة بناء هذا الجسر. يجب عليك أيضًا أن تسامح نفسك على الماضي والمضي قدمًا إذا لم يكن شريكك مهتمًا بالتخلي عن الماضي. لكن نعم ، اعتذر بصدق ولا تكرر الأخطاء التي ارتكبتها وإلا فلن يجدي نفعًا بخلاف ذلك.

5. فكر بإيجابية

إذا كنت ترغب في إصلاح علاقة محطمة وجعلها تعمل من جديد ، فيجب ان تبدأ بموقف إيجابي. يجب أن تفكر بشكل إيجابي وأن تنقل تلك المشاعر إلى الشريك الذي تريد إقناعه. عندما تكون لديك هذه الثقة ، فإنك ستنضح بنفس الطاقة وقد يأخذك شريكك لفكرة تجربة الأشياء من جديد.