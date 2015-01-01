مواجهات مع قوات الاحتلال شمال بيت لحم

بيت لحم / سما /

اندلعت مواجهات بين المواطنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المواطنين على المدخل الشمالي للمدينة.

يذكر أن المدخل الشمالي يعد نقطة تماس مع الاحتلال، حيث يقيم عليه برجا عسكريا في المنطقة، يتم من خلاله استهداف المواطنين.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الغربي الرئيسي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط الإعلامي حمد طقاطقة، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على المدخل الرئيسي للبلدة نصبت حاجزا عسكريا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، واحتجزت شابا لم تعرف هويته بعد.