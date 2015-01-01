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مواجهات في عدة مناطق من القدس والضفة الغربية

الخميس 20 أكتوبر 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات في عدة مناطق من القدس والضفة الغربية



رام الله / سما /

 اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في عدة مناطق متفرقة من القدس المحتلة، والضفة الغربية، وذلك في أعقاب مسيرات غاضبة ضد إجراءات الاحتلال واستشهاد الشاب عدي التميمي.

وأصيب شاب برصاص التوتو خلال مواجهات اندلعت في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، ووصفت حالته بالمتوسطة.

واندلعت المواجهات عند مدخل النفق الواصل بين بلدتي بدو والجيب، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان.

وأغلقت تلك القوات، البوابة الحديدية المؤدية إلى قرى شمال غرب العاصمة المحتلة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة صور باهر، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا تلك القوات بالحجارة.

وفي منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عودة نصار بعد توقيف مركبته بالمنطقة.

وفي نابلس، أصيب أكثر من  مواطناً، بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في مسيرة لكسر الحصار على مدخل دير شرف.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة واستهدفتهم بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، الامر الذي ادى الى اصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وحاول الشبان إزالة السواتر الترابية بواسطة المعاول والمجارف، إلا أن قوات الاحتلال استهدفتهم بشكل مباشر بقنابل الغاز والصوت.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين المواطنين، على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، أطلق خلالها جنود الاحتلال، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

يذكر أن المدخل الشمالي يعد نقطة تماس مع الاحتلال، حيث يقيم عليه برجا عسكريا في المنطقة، يتم من خلاله استهداف المواطنين.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الغربي الرئيسي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

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