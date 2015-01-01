فيديو.. احتجاجا على الظلم..أستاذ جامعي يحرِقُ شهاداتِه ومؤلفاتِه في العراق

في مشهد صادم، أقدم أستاذ جامعي في العراق على حرق شهاداته العملية ومؤلفاته احتجاجا على ما اعتبره "ظلم وإهانة" أكاديميي بلاده.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ الجغرافيا الطبيعية في جامعة بغداد، الدكتور سعد عجيل مبارك، وهو يحرق شهاداته وبعض مؤلفاته.

تقرير مصور ، أشار إلى أن وسائل إعلام عراقية، يشغل "مبارك" رئاسة منتدى السلام الدولي للثقافة والعلوم، كما يشغل منصب رئيس اتحاد الأكاديميين العرب فرع العراق.

وقال "مبارك"،: "قمت بحرق شهاداتي الأكاديمية ومؤلفاتي؛ احتجاجا على ما يحصل من ظلم في الجامعات، وإهانة الأستاذ الجامعي".

وأفادت وسائل إعلام بتعرض الأستاذ الجامعي لشتائم ومضايقات داخل جامعة بغداد، فيما أرجع هو غضبته إلى رفض طلبه بتغيير اللجنة العلمية وفتح مختبر نظم المعلومات الجغرافية أمام الطلبة.

وأضاف "مبارك" أنه تعرض لحملة "مضايقات حادة من عمادة كلية التربية، قبل إحالته إلى التحقيق وسحب الإشراف على طلبة الدراسات العليا، وإصدار كتاب ضده من هيئة المساءلة والعدالة".

قدم الأستاذ الجامعي استقالته لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل إقدامه على حرق شهاداته ومؤلفاته العلمية احتجاجا على "الظلم الذي حاربه على مدار السنوات الماضية".