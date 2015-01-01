سنقضي على "عرين الأسود".. غانتس يعلق على فشل الوصول للتميمي

القدس المحتلة / سما /

برر بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، الخميس، فشل وصول الأجهزة الأمنية التابعة لقواته للشهيد عدي التميمي قبل تنفيذه عملية أمس، بأن وقوع الأخطاء أمر وارد.

وأشار غانتس في مؤتمر تخصصي إسرائيلي، إلى يقظة حراس أمن مستوطنة "معاليه أدوميم" وسرعة استجابتهم وقتلهم للتميمي.

وقال معلقًا على الاتهامات بالفشل لأجهزة الأمنية: "لا شك أننا كنا نحاول الوصول إليه، ولدينا استخبارات ممتازة، ولكن كنا بحاجة لتحسين معلوماتنا وهو الأمر الذي كان سيستغرق وقتًا .. كان هناك العديد من نقاط الاحتكاك في الأيام الأخيرة وكان هناك نقاط وحواجز أمنية منتشرة بالمنطقة .. في النهاية يمكن لشخص ما أن يمر عبر كل هذه الإجراءات ويمكن أن يحدث ذلك، وحصول مثل ذلك وارد".

وبين أن قواته كانت تعمل على ملاحقة التميمي حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مهمتها الحفاظ على حياة الإسرائيليين.

ولفت إلى أن قواته تركز عملها في أكثر من منطقة وليس فقط بالبحث عن التميمي، قائلًا: "نحن نعمل ضد عرين الأسود، وفي النهاية سنتمكن من إزالة هذه البنية التحتية، وإنهاء هذه الظاهرة".

وتطرق غانتس لتراجع الهجمات في سوريا مؤخرًا، وفيما إذا كان ذلك نتيجة ضغط روسي، قائلًا: "لم يكن هناك أي ضغط روسي لوقف هجماتنا في سوريا".

وأضاف: "نحن نتحرك ونعمل عند الحاجة وليس بحسب أجندات أخرى".

وحول أوكرانيا، قال وزير الجيش الإسرائيلي، إن حكومته قدمت مساعدات إنسانية واستقبلت لاجئين، ولديها اعتبارات أخرى منها أن لديها حدود مشتركة مع سوريا، في إشارة للتواجد الروسي هناك.

وأضاف: "نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة ضرورية، ولا يمكننا تضمين أسلحة في هذه القصة .. أوكرانيا مدعومة بالكثير من المساعدات الغربية، وتدرك الآن أنه يجب عليها أولاً وقبل كل شيء الدفاع عن نفسها بمفردها".

صحيفة "القدس