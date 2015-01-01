PalPay وكهرباء طوباس توقعان اتفاقية تعاون لتسهيل عملية شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

رام الله/ سما/

وقعت شركة PalPay، الشركة الرائدة لحلول الدفع الإلكتروني الحديثة في فلسطين، وشركة كهرباء منطقة طوباس المساهمة العامة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تمكين مشتركي شركة كهرباء طوباس من شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في مراكز التسديد المعتمدة لدى شركة PalPay والتي تتوزع في كافة أنحاء محافظة طوباس.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر شركة PalPay برام الله، حيث وقعها مدير عام الشركة السيد معاوية القواسمي، ومدير عام شركة كهرباء منطقة طوباس السيد عبد الله نعيرات، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء طوباس السيد فارس صوافطة. كما حضر من جانب شركة PalPay كل من السيد شفيق بالي مدير التسويق والمبيعات، والسيد يوسف زيد مدير علاقات العملاء، والسيد عبد الهادي حمايل مدير دائرة خدمات التجار في الشركة.

وأعرب السيد معاوية القواسمي عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة كهرباء منطقة طوباس، والتي تتيح تقديم خدمة نوعية للمواطنين في محافظة طوباس. مؤكداً أهمية الاتفاقية التي تسهم في توظيف أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني الآمنة لخدمة المشتركين وتوفير الوقت والجهد عليهم، حيث بات بإمكانهم شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في أقرب نقطة عليهم ضمن شبكة واسعة من مراكز التسديد المعتمدة لدى PalPay في محافظة طوباس.

وثمّن القواسمي توجه شركة كهرباء منطقة طوباس إلى التعاون مع PalPay من أجل تيسير عملية شحن العدادات على مشتركيها، وبما يعكس اهتمام مجلس الإدارة وإدارة الشركة بمواكبة حلول الدفع الرقمية بهدف تقديم خدمات عصرية للمشتركين. معتبراً أن هذه الشراكة مع شركة كهرباء منطقة طوباس، تعزز من نهج التحول الرقمي الحاصل على مستوى خدمات الدفع وتسديد الالتزامات المالية مثل شحن العدادات ودفع الفواتير ورسوم الاشتراكات والأقساط وغيرها.

كما أكد القواسمي أن شركة PalPay حرصت في السنوات الأخيرة على التوسع في شبكة مراكز التسديد والتي أضحت تتجاوز أكثر من 3000 نقطة تسديد في كافة أرجاء محافظات الوطن، وذلك بهدف الوصول إلى مختلف الشرائح والمناطق الجغرافية من شمال فلسطين وحتى جنوبها، وانسجاماً مع رؤية الشركة المتمثلة في تقديم تجربة دفع إلكترونية متطورة، وتعتمد على أحدث تقنيات الدفع والأمان الرقمي، بما سيمكن الزبائن والمواطنين من تسديد التزاماتهم المالية بكل سهولة وأمان، وتقليل زمن الانتظار وعناء التنقل لمسافات أبعد.

بدوره، عبر السيد فارس صوافطة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والتي تأتي تنفيذاً لرؤية شركة كهرباء منطقة طوباس نحو تطوير الخدمات المقدمة لمشتركيها في مختلف مناطق امتياز الشركة. مشيداً بتقنيات شركة PalPay وحرصها على الانتشار والوصول إلى كافة المناطق بما يسهل على المشتركين، ويسهم في تطوير خدمات شركة كهرباء منطقة طوباس.

ومن جانبه، أوضح السيد عبد الله نعيرات أن كهرباء منطقة طوباس تسعى من خلال توقيع الاتفاقية إلى تسهيل عمليات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع على المشتركين، من خلال الدفع عبر المراكز المعتمدة لدى شركة PalPay، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على المشترك وتمكينه من التوجه إلى أقرب مركز إليه لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، بما يتوافق مع رؤيتنا لتقديم الخدمة الأفضل لمشتركينا.