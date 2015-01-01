  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر تطالب بالوقف الفورى للاعتداءات والعنف فى الأراضى الفلسطينية

الخميس 20 أكتوبر 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تطالب بالوقف الفورى للاعتداءات والعنف فى الأراضى الفلسطينية



رام الله / سما /

 أدانت جمهورية مصر العربية، تطورات الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وفى محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة،  وتصعيد خطير فى حدة ووتيرة العنف.

وطالبت مصر، في بيان لها، اليوم الخميس، بالوقف الفورى للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم. 

كما حثت جمهورية مصر العربية، القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسؤولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع لاستئناف عملية السلام.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ الشهيد عدي التميمي عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

استشهاد عدي التميمي في عملية إطلاق نار جديدة شرق القدس (صور وفيديو)

ردود أفعال إسرائيلية غاضبة بعد تنفيذ الشهيد عديّ التميمي لعملية جديدة بالقدس

الاحتلال ينشر تحقيقاته حول عملية "معاليه أدوميم"

قيادي بالجهاد: عزام الأحمد أفشل اتفاق الجزائر بتعليمات من الرئيس.. وفتح ترد

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

أول تصريح من ممثل حماس محمد الخضري فور وصوله إلى الأردن

الأخبار الرئيسية

سنقضي على "عرين الأسود".. غانتس يعلق على فشل الوصول للتميمي

b3hR9

شاهد: هذا آخر ما قاله الشهيد عدي التميمي في وصيته المؤثرة

أبو حسنة : الدعم السعودي لـ"الاونروا هام والمملكة قدمت نصف مليار دولار في الفترة ما بين 2015 - 2020

عدي

الاحتلال يفتح تحقيقا للاجابة على الاسئلة الصعبة.. تفاصيل جديدة حول استشهاد "عدي التميمي"

عدي

استخدم نفس المسدس.. أبرز ما تناوله الإعلام العبري حول الشهيد عدي التميمي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية