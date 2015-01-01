مصر تطالب بالوقف الفورى للاعتداءات والعنف فى الأراضى الفلسطينية

رام الله / سما /

أدانت جمهورية مصر العربية، تطورات الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وفى محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير فى حدة ووتيرة العنف.

وطالبت مصر، في بيان لها، اليوم الخميس، بالوقف الفورى للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم.

كما حثت جمهورية مصر العربية، القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسؤولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع لاستئناف عملية السلام.