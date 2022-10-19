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مسيرة في ترقوميا دعما واسنادا لـ"نابلس" وتنديدا بانتهاكات الاحتلال

الخميس 20 أكتوبر 2022 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/ سما/

 شارك أهالي بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، اليوم الخميس، في مسيرة دعم واسناد لأهالي مدينة نابلس المحاصرة، وتنديدا بانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وانطلقت المسيرة من وسط البلدة، باتجاه الشارع الاستيطاني عند مدخل البلدة، وهتف خلالها الشبان بشعارات منددة بجريمة اعدام الشهيد عدي التميمي.

وكانت مسيرة منددة باغتيال الشهيد التميمي خرجت، الليلة الماضية، في مدينة الخليل من دوار ابن رشد وسط المدينة إلى مناطق التماس وباب الزاوية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة؛ أبرزها: جسر حلحول، ومدخل مخيم العروب شمالا، ومثلث خرسا، ومدخل مخيم الفوار جنوبا، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان ومنازل المواطنين.

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