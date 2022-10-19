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ستعلن عنه خلال أشهر.. مايكروسوفت تغير اسم حزمة تطبيقاتها

الخميس 20 أكتوبر 2022 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ستعلن عنه خلال أشهر.. مايكروسوفت تغير اسم حزمة تطبيقاتها



وكالات / سما /

 

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأميركية، عن تغيير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" إلى ‏اسم جديد خلال الأشهر المقبلة.‏

وسيصبح اسم الموقع الإلكتروني "أوفيس.كوم"، وسيحمل تطبيق "أوفيس" للأجهزة المحمولة، وتطبيق "أوفيس" لنظام التشغيل "ويندوز" الاسم الجديد "مايكروسوفت 365"، والذي سيصاحبه مظهر جديد، فضلا عن المزيد من الميزات، وفقا لموقع "ذا فيرج".

ومن المقرر أن تبدأ هذه التغييرات الجديدة في الظهور بدءا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وسيطرأ تغيير على العلامة التجارية لتطبيق "أوفيس" لأنظمة "ويندوز" و"ماك أو إس" و"آي أو إس" و"أندرويد" في يناير/ كانون الثاني 2023.

وأوضحت "مايكروسوفت" أنها لن تستغني عن أسماء تطبيقات "أوفيس" بعد تغيير اسمه إلى "مايكروسوفت 365"، مثل "وورد" و"إكسيل" و"باور بوينت" وخدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" و"تيمز".

#مايكروسوفت #تطبيقات

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