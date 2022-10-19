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كيف تحافظ على صحة مخك؟

الخميس 20 أكتوبر 2022 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تحافظ على صحة مخك؟



وكالات / سما /

يعمل حوالي 100 مليار خلية عصبية معًا في عقل الإنسان لإبقاء صاحبه رشيقًا وسريعًا في تفكيره.

وعندما يكبر الشخص قد لا يكون الدماغ في أفضل حالاته، فيجد نفسه مضطرًا إلى تدوين الأشياء.

3 عوامل لصحة دماغ جيدة

وقال البروفيسور هيرموندور سيغموندسون، أستاذ في قسم علم النفس في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا NTNU "إن مفاتيح النظام العصبي هي المادة الرمادية والبيضاء"، التي تتكون من الخلايا العصبية والتشعبات، بينما توفر المادة البيضاء الاتصالات بين الخلايا (المحاور النخاعية) وتساهم في سرعة الإرسال وتوزيع الإشارات، وفق ما نقل موقع Neuroscience News

وأضاف:" هناك ثلاثة عوامل ضرورية إذا أراد المرء إبقاء عقله في أفضل حالاته"، ألا وهي:

1. الحركة البدنية

تشكل الحركة البدنية التحدي الأكبر للكثير من الأشخاص، لأنهم يفضلون الجلوس وعدم الحركة لكن ذلك يؤثر سلباً على صحة العقل لأنه قد يصبح كسولاً.

وأشار البروفيسور سيغموندسون وزملاؤه، إلى أن أسلوب الحياة يساعد النشط على تطوير الجهاز العصبي المركزي ومواجهة شيخوخة الدماغ.

2. العلاقات الاجتماعية

يسعد البعض منا بالعزلة أو مع عدد قليل من الناس، لكن ثبت علميًا أنه من الأفضل تعزيز الأنشطة الاجتماعية.

وتساهم العلاقات مع الآخرين والتفاعل معهم في عدد من العوامل البيولوجية المعقدة التي يمكن أن تمنع الدماغ من التباطؤ. ووفق ما ذكره سيغموندسون: "

3. العاطفة

يمكن أن يكون للعنصر الأخير علاقة بالطبيعة الشخصية، حيث إن الأساس الضروري والاستعداد للتعلم يرتبط بالشغف.

وأوضح سيغموندسون أنه مع مرور الوقت، تؤثر الرغبة أو الحرص على تعلم أمور جديدة "على تطوير وصيانة شبكاتنا العصبية".

#المخ #الصحة #الحياة #الجسم #الدماغ

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