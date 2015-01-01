فوزان لخدمات البريج والصلاح بدوري اليد

غزة / سما /

حقق خدمات البريج فوزا مثيرا على اتحاد دير البلح (37-36)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من إياب دوري "جوال" 2022-2023 لكرة اليد.



وسيطر البريج على مجريات الشوط الأول, ليحسمه لمصلحته (19-10), لكن اتحاد الدير انتفض في الثاني وكان الطرف الأفضل ليفوز (26-18), وتنتهي المباراة بنتيجة إجمالية (37-36) للبريج.



ورفع البريج رصيده إلى 18 في المركز الأول، وبقي رصيد اتحاد الدير 9 نقاط في المركز الثالث.



الصلاح – شباب جباليا (36-22)



من جانبه, تفوق الصلاح على شباب جباليا (36-22).



وحسم الصلاح الشوطين الأول والثاني لمصلحته (19-11), و(17-11), ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني (لعب مباراة أكثر), بفارق الأهداف خلف خدمات البريج, بينما بقي رصيد شباب جباليا 6 نقاط في المركز الرابع.