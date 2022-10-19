الاحتلال يعتقل طفلا من العيساوية ويخطر بهدم منزل في سلوان

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طفلا من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة، وسلمت اخطارا بهدم منزل في سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية وداهمت منزل الطفل محمد ياسر درويش (12 عاما) واعتقلته.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأخطرت بهدم منزل المسن يعقوب مراغة (81 عاما)، بحجة البناء دون ترخيص .

وذكرت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أمهلت أصحاب المنزل، الذي تبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، ويقطن فيه مسنان، 15 يوما لهدمه بأيديهم، وإلا ستقوم هي بذلك، وتغرمهم تكاليف الهدم.