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تين هاج يعلق على واقعة كريستيانو رونالدو أمام توتنهام - سما الإخبارية

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تين هاج يعلق على واقعة كريستيانو رونالدو أمام توتنهام

الخميس 20 أكتوبر 2022 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تين هاج يعلق على واقعة كريستيانو رونالدو أمام توتنهام



وكالات / سما /

علق المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، على واقعة غضب كريستيانو رونالدو وخروجه لغرف الملابس قبل الوقت المبدد من مباراة فريقه ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وعكر رونالدو فرحة اليونايتد بالفوز على توتنهام بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بمغادرته الميدان قبل نهاية اللقاء، تعبيراً عن غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته حتى كبديل في اللقاء ضد الفريق الذي يعرف طعم شباكه جيداً.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية عقب اللقاء” لم أركز على خروج رونالدو مبكراً من الملعب، ولا أهتم بالأمر اليوم، سنتعامل معه في الغد، أريد فقط التركيز على الفريق والمردود المذهل الذي قدمه اللاعبون اليوم”.

وأكمل مدرب اليونايتد حديثه” أخبرت اللاعبين في غرفة الملابس أن ما قدموه كان ممتعاً، وطلبت من فريد (صاحب الهدف الأول) أن يكون جاهزاً وأخبرني أنه دوماً في حالة الاستعداد والجاهزية لمساعدة الفريق”.

وواصل تين هاج” توتنهام فريق عظيم، حللت الفريق وكان من الصعب بالفعل اللعب ضدهم، لذلك أشعر بسعادة كبيرة على النتيجة والأداء الذي رأيته من اللاعبين”.

#تين هاج #كريستيانو رونالدو #توتنهام #الدوري الإنجليزي

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